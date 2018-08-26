taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0111
Euro
6.98145
Altın
1205.99
Borsa
90185.99

Biri gri listede 6 terörist öldürüldü

Bingöl, Ağrı ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda biri gri listede 6 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

AA | 26.08.2018 - 09:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bingöl valiliğinden yapılan açıklamada ise terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda biri Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, operasyonda bir askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince Karlıova ilçesi kırsalında çıkan çatışmada PKK'lı teröristler "Poyraz Agir" kod adlı Mehmet Şirin Özen (35) ve "Adil Havar" kod isimli Aykut Özkur'un (29) silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"Poyraz Agir" kod adlı teröristin Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunduğu belirtilen açıklamada, "Çıkan çatışmada bir askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerden Mehmet Şirin Özen, Erzurum-Karayazı ilçesi nüfusuna kayıtlı, Aykut Özkur ise Muş-Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı." ifadelerine yer verildi.

Biri gri listede 6 terörist öldürüldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cocu işlerin zorlaşacağını itiraf etti

Cocu işlerin zorlaşacağını itiraf etti

115
Jens Bischof: Türkiye sıçrama yaşadı

Jens Bischof: Türkiye sıçrama yaşadı

32
Çinli gelin Edirne'de evlendi

Çinli gelin Edirne'de evlendi

39
Diyarbakır'dan kalkan otobüsün yolcuları isyan etti

Diyarbakır'dan kalkan otobüsün yolcuları isyan etti

48
Fenerbahçe taraftarının istemediği oyuncular

Fenerbahçe taraftarının istemediği oyuncular

69
Öykü Baştaş: Türk markaları beni istemiyor

Öykü Baştaş: Türk markaları beni istemiyor

69
Aziz Sancar: Bu ülkeye küsüm

Aziz Sancar: Bu ülkeye küsüm

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM