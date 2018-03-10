Biri lider kadroda, 18 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden 2-9 Mart'ta yurt içinde düzenlenen terör operasyonlarıyla ilgili bilgi verildi.

TSK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Geçtiğimiz süreç içerisinde (02-09 Mart 2018) PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır ve Mardin ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir.

18 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

a. İcra edilen operasyonlarda;

(1) Biri lider kadroda olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirilmiş,

(2) 15 adet piyade tüfeği, 1 adet Doçka uçaksavar makinalı tüfek, 1 adet makinalı tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet av tüfeği, 70 adet tabanca, 3 adet Law silahı olmak üzere toplam 93 adet silah, 2.972 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 35 adet el bombası, 14 adet roketatar mühimmatı, 10 adet roketatar sevk fişeği, 622 kg amonyum nitrat, 37 kg tahrip kalıbı, 400 gr C-4 patlayıcı madde, 4 adet fünye, 102 adet muhtelif şarjör, 1 adet gece görüş gözlüğü, 2 adet el dürbünü, 1 adet silah dürbünü, 1 adet el telsizi ve 55 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş,

(3) 14 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş,

(4) Teröristler tarafından kullanılan 21 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş,

(5) 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

b. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7858 kişi yakalanmıştır.

269 BİN 507 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

c. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 1.318 kg toz esrar, 170 gr kubar esrar, 3 kg uyuşturucu, 269.507 paket kaçak sigara ve 2 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir.

ç. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır.