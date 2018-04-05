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Biri sizi dinliyor: Speech Recognition

Bir dönemin en popüler konularından biri olan 'telefon dinleme' meselesi yeniden ortaya çıktı. Hem de Google ve benzeri araçlar ile...

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 17:14..
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Biri sizi dinliyor: Speech Recognition

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Telefonda konuşuyorsunuz ya da bir ortamda konuşurken telefonunuz da yanınızda. Bahsettiğiniz konu üzerine telefonunuza mesaj veya reklam geliyor. Sizce bu bir tesadüf mü? Aslında değil. Çünkü tam olarak "DİNLENİYORSUNUZ".

YENİ SATIŞ POLİTİKASI

Bir dönem gizli faaliyetleri önlemek ve suçları ortaya çıkartmak için çeşitli prosedürlerle yapılan dinleme faaliyetlerinin yasallığı ve etikliği yeniden tartışma konusu oldu.

Bu durum artık günümüzde markaların yeni bir satış/ticaret politikası olarak kullanılıyor. Telefonda veya telefon yanınızdayken karşınızdaki kişi ile yaptığınız görüşmeden hemen arkasına internette donalırken karşınızda konuştuğunuz konuya ilişkin reklamlar ya da telefonunuza bu konuya ilişkin mesaj geliyor.

Bu durum tam olarak sponsor bağlantılı uygulamalar ile sağlanılıyor.

SPEECH RECOGNITION

Speech Recognition adı verilen bu uygulama temelde konuşma dilinin bilgisayarlar aracılığıyla metne dökülmesi anlamına geliyor.

Google ile adını duyuran bu sistem aslında Apple cihazlarda da mevcut, ancak bu uygulamanın temeli Google uygulamalarına dayanıyor. Bir veri tabanı oluşturan bu uygulamalar, tıpkı sizin internette yaptığınız gezintileri takip eden çerezler gibi mikrofon vasıtasıyla konuştuğunuz her şeyi takip ediy, yani sizi dinliyor.

Aslında bu durumun etik olup olmadığı tartışmaları bir yana, hukuki boyutu da tartışmalara konu oluyor ancak hukuki boyutu günümüzde çok da önemli bir durum değil, zira hukuka aykırı bir durum ortada bulunmuyor. Çünkü dinlenme kararına bizzat siz onay veriyorsunuz.

UYGULAMALARIN KULLANIM İZNİ

Akıllı cihazlara indirdiğiniz uygulamalarda size muhakkak soru sorulmaktadır: 'Kamera kullanımı, rehber kullanımı... İzin verilsin mi?' sorusuna hiç dikkat etmeden evet diyoruz ve bu izni zaten biz uygulamaya ve üreticisine sunmuş oluyoruz.

Bu sistem ile çalışan 'Speech Recognition' telefonunuzun arka planında devamlı sizi takip ediyor ve zevklerinizi, renklerinizi dinleyerek sizi adeta analiz ediyor. Bu analizler çerçevesinde toplanan veriler üçüncü kullanıcılara paylaşılırken onlar da size tam da uygun olan bu mesajları gönderebilmektedir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
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