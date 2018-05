Birikim Okulları öğrencileri sempozyum düzenledi

Birikim Okulları Ortaokul ve Lise öğrencilerinin uzun bir süreden beri hazırlıklarını yaptıkları “ADABIMUAŞERET” temalı 7.Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi işbirliği ile 28 Nisan Cumartesi günü Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

HEDEFLER AÇIKLANDI

Öğrencilerini her yıl bu çalışmayı yapmaya teşvik eden Birikim Okulları yetkilileri bu organizasyonun iki temel hedefinin olduğunu belirttiler: Birinci hedef "Araştırma Temelli Öğrenme' anlayışına uygun olarak öğrencilerinin akademisyenler ve öğretmenleri rehberliğinde kendi araştırma süreçlerini yürüterek "bilimsel araştırma’yı öğrenmesini sağlamak". İkinci hedef “öğrencilerin sosyal bilimler alanını kendine has bilimsel karakteri ile tanımasını, benimsemesini, kullanmasını ve geliştirmesini sağlamak” olarak ifade edildi.

Birikim Okulları yetkilileri sempozyumun Sosyal Bilimler alanına önemli kazanımlar sağlayacağına olan inançlarını ifade ettiler. Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumunun temasının “ADABIMUAŞERET” olarak belirlendiğini ifade eden Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf Yalçın, “Dünyanın coğrafi olarak aynı, teknolojik ve iletişimsel olarak en hızlı döndüğü bir dönemden geçmekteyiz. Yaşanan her yeni gelişme, icat edilen her teknoloji birçok problemi de kendisi ile beraber getirmektedir. Bununla beraber her yenilik kendisiyle beraber kültürünü de getirmektedir. Her yeniliğin kullanım şartları ile beraber adabımuaşeret kuralları da ortaya çıkmaktadır. Buna sosyal medya adabı, asansör adabı, spor ve taraftar adabı vs. örnek olarak gösterilebilir. Yenilikler ile beraber ortaya çıkan adabımuaşeret kuralları yanında, değişen insan ilişkileri ile beraber unutulmaya yüz tutmuş, tekrar gündeme getirilmesi gereken adabımuaşeret kurallarının olduğuna da inanmaktayız. Son yıllarda ortaya çıkan AVM’ler ile beraber değişen alışveriş adap ve kültürü; yeme içme adabı gibi adabımuaşeret kurallarının tekrar kültürel kodlarımızla incelenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Yine özellikle son dönemlerde dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulümler sonunda muhtaç insanlara karşı tavrımız, ülkemizde ve dünyada yaşanan gelir adaletsizliklerinin artması sonucunda infak adabının da insanlığa tekrar hatırlatılması gerektiğini düşünmekteyiz.” dedi.

ÜÇ OTURUM YAPILDI

Üç oturum halinde gerçekleştirilen sempozyumda 16 grupta (6 Ortaokul, 10 Lise grubu) yer alan 46 öğrenci araştırmalarını sundular. Süreç içerisinde Sempozyum bilim kurulunda yer alan akademisyenler, danışman öğretmenlerle birlikte öğrenci gruplarına süreç boyunca danışmanlık ettiler.

Sempozyum düzenleme kurulu, öğrencileri saha araştırmasına teşvik etmek için derleme ya da tarihsel nitelikte araştırmalardan özellikle uzak durduklarını belirttiler. Bu yönüyle de sempozyumun ileri araştırmalara temel olabilecek nitelikte ürünler vereceği düşünülüyor.

Sempozyum hakkında detaylı bilgi için: http://www.birikim.k12.tr/sosyalbilimler/index.asp