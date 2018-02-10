Erdoğan: Osmanlı ve Cumhuriyeti zıt görmemeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefatının 100. Yılında Sultan Abdülhamid'i Anlamak" isimli programda açıklamalarda bulundu.

BU TARİH HER MİLLETİN YAZABİLECEĞİ BİR TARİH DEĞİLDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, "Sultana yönelik (Sultan Abdülhamid) bağnaz bakış açısının marjinal bir kesimde halen hüküm sürdüğünü görüyoruz. Birileri ısrarla bu ülkenin tarihini 1923'ten başlatmaya çalışıyor. Birileri inatla bizi köklerimizden, kadim değerlerimizden koparmaya gayret ediyor. Bir milleti var kılan, ona hafıza ve karakter kazandıran, olayların bütünüdür. Bizler hiçbir ayrım yapmadan tarihimizle iftihar ediyor, gurur duyuyoruz ve bu tarih, her milletin yazdığı veya yazabileceği bir tarih değildir. Hamdolsun ki böyle bir tarihe sahibiz." ifadelerini kullandı.

SULTANA YÖNELİK BAĞNAZ BAKIŞ AÇISI MARJİNAL BİR KESİMDE HALA VAR

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

İlber Ortaylı hocamızın ifadesi ile dünyanın son evrensel imparatoru olarak kendi damgasını vuran Sultan Abdülhamid ülkemizde yıllarca görmezden gelinmiş ve karalanmaya çalışılmıştır.

Bu ülkenin çoğu aydının gözünde kendisi sözüm ona 33 yıllık istibdat rejiminin başıdır. Sultanın hakkını teslim edecek bir kaç tespit bile sizi bu insanların gözünde Cumhuriyet düşmanı yapabilir. Sultana yönelik bu bağnaz bakış açısının marjinal bir kesimde devam ettiğini görüyoruz.





ABDÜLHAMİD, SON 150 YILA DAMGA VURAN BİR ŞAHSİYETTİR

Türkiye Cumhuriyeti, tıpkı daha önceki devletlerimizin birbirlerinin devamı olduğu gibi Osmanlı'nın devamıdır. Elbette sınırlar değişmiştir, yönetim biçimleri değişmiştir, yönetime esas belgeler değişmiştir ama öz aynıdır, ruh aynıdır hatta kurumların pek çoğu aynıdır. Bu bakımdan Sultan Abdülhamid'i de devletimizin son 150 yılına damgasını vuran en önemli, en vizyoner, en stratejik zihne sahip şahsiyetlerden biri olarak görüyoruz.



OSMANLI VE CUMHURİYETİ BİRBİRİNE ZIT GÖRMEMELİYİZ

Artık Osmanlı ile Cumhuriyeti birbirlerinin zıttı olarak görmemeliyiz. Bir milleti var kılan, ona hafıza ve karakter kazandıran, olayların bütünüdür. Bizler hiçbir ayrım yapmadan tarihimizle iftihar ediyor, gurur duyuyoruz.