Birinci dereceye yükselen hakim ve savcılar belirlendi

Resmi Gazete'de, 30 Nisan 2017 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli ve idari yargı hakim ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının listesi yayımlandı.

Kararda, Nisan 2017 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanların listeye dahil edilmediği belirtildi. Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenlerin yayım tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ya yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebileceği ifade edildi.

Birinci dereceye yükseltilen 15 hakim, 7 savcı, 7 idare mahkemesi başkanının isimlerine kararda yer verildi.