Birkaç saat önce sigorta yaptırdığı serasını hortum yıktı

Antalya'nın Finike, Kumluca ve Demre ilçelerinde 13 Kasım akşamı ortaya çıkan hortum, tarım alanları, seralar ve yerleşim yerlerine zarar verdi.

Özellikle tarım alanları ve seralar hortumdan zarar görürken, bunlardan çok küçük bölümünün sigortalı olduğu belirlendi.

YIKILMADAN BİRKAÇ SAAT ÖNCE SİGORTA YAPTIRDI

Beymelek Mahallesi'nde seracı, Ümit Akça'nın (42) da bu yıl yeni kurduğu ve biber ekili olan 4.5 dekar plastik serası da hortumda yerle bir oldu. Serasını hortum felaketinden birkaç saat önce sigortalatan Akça, bu sayede zararını kurtardı.

150- 200 BİN LİRALIK ZARARIMI KURTARDIM

Ümit Akça, 13 Kasım günü mesai bitiminden 3 saat önce TARSİM eksperlerine seralarımı inceleterek sigorta yaptırdığını anlatırken, şöyle dedi: "4.5 dekar plastik seramı sigortalattım. Seralarımın diğer bölümü olan ve başka bir bölgede bulunan 20 dekar önceden sigortalıydı. 4.5 dekar plastik serayı bu yıl yaptırmıştım. Aynı günün akşamı hortum oldu. 4.5 dekar seramın tamamı yerle bir oldu. Yeniden kuracağım seranın maliyetini, içinde kaybolan ürünümün bedelini alacağım. Zararımın tamamını sigorta karşılayacak. 3 saatle en az 150- 200 bin liralık zararımı kurtardım. Başlangıçta 'ödenmez' dediler. Ancak, ilçemize gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'ya durumu anlattım. 'Olmaz öyle şey, ilgileneceğim' demişti. Bugün sevinçli haberi aldım. TARSİM zararımı karşılayacak."

YARISINI DEVLET KARŞILIYOR

Üreticilere seralarını sigortalatmaları tavsiyesinde bulunan Ümit Akça, "Hortumdan sonra bir hafta boyunca eş- dost 'Geçmiş olsun'a geldi. Şimdi eş- dost gitti, yanımda kimse kalmadı. Şu anda yanımda, yaramı saracak sadece TARSİM var. Daha kışın başındayız. Üretici arkadaşlar seralarını sigorta yaptırsın. Benim yaklaşık 25 dekar sera için ödediğim sigorta bedeli 8 bin lira civarında. Bu sigorta bedelinin yarısını devlet karşılıyor." diye konuştu.