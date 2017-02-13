Birleşik Arap Emirlikleri Somaliland'de askeri üs kuracak

Mecliste yapılan oylamada 144 vekil üssün açılması için onay verirken 2 vekil çekimser, 2 vekil de red oyu kullandı.

"BÖLGEDE İSTİHDAM SAĞLAYACAK"

Somaliland Bölge Başkanı Ahmed Silanyo, mecliste yaptığı konuşmada, projeyi desteklediğini ve üssün bölgede çok sayıda istihdam sağlayacağını söyledi.

Bu arada adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, BAE'nin söz konusu üssü

Yemen'de devam eden çatışmalarda Husilere karşı kullanabileceğini ifade etti.

BAE, Somaliland'in liman kasabası Berbera'da askeri üs kurmak için ocak ayında resmi başvuruda bulunmuştu.

Tek taraflı olarak 1991'de güneyden ayrılma kararı alan kuzeydeki özerk Somaliland Cumhuriyeti, Somali hükümeti ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmıyor.