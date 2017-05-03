Birleşik Arap Emirlikleri'nden su sıkıntısına çözüm

Taşınan buz kütleleri, sıcak havayla birlikte eriyerek limanda kurulu su tesislerini suyla dolduracak.

75 MİLYAR LİTRELİK SU ELDE EDİLECEK

Buz kütlelerinin her birinden ortalama 75 milyar litrelik su elde edilmesi planlanıyor. Elde edilen su hem içme suyu hem de çöllerle kaplı bölgede yeşil alan oluşturmak amacıyla sulama suyu olarak kullanılacak.

BUZDAĞLARININ TAŞINMASI 1 YIL SÜRECEK

Proje hakkında "Bu, dünyanın en temiz suyu" ifadelerini kullanan Ulusal Danışma Bürosu yetkilisi Abdullah Muhammed Süleyman el Şehi, projenin 2018 başlarında hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti. Projeye göre, buzdağlarının Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşınmasının ise yaklaşık 1 yılda gerçekleşebileceği hesaplanıyor.