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Birleşik Krallık bu kışın en soğuk haftasına hazırlanıyor

Birleşik Krallık'ta bu hafta kar yağışı ve buzlanma bekleniyor. Sıcaklıklar eksi 7 dereceye kadar düşecek.

DHA | 04.02.2018 - 14:51..
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Meteoroloji uzmanları Birleşik Krallık’ın gelecek hafta bu kışın en soğuk haftasını yaşayacağını ve ülke genelinde kar yağışı beklendiğini açıkladı.

KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA BEKLENİYOR

The Guardian’da yer alan habere göre, Birleşik Krallık Meteoroloji Müdürlüğü Pazar gününden itibaren hafta boyunca bu kışın en düşük hava sıcaklıklarının beklendiğini, kar yağışı ve buzlanma beklediklerini yazdı.

EN SOĞUK HAFTALARDAN BİRİ OLACAK

Meteoroloji Müdürlüğü'nden Craig Snell yaptığı açıklamada, Şubat ayının ilk haftası için “kış boyunca gördüğümüz en soğuk haftalardan biri olacak” dedi. Yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları Birleşik Krallık’ın bazı bölgelerinde -7C’ye kadar düşebilecek ve ülke genelinde sıfırın altında sıcaklıklar görülecek.

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