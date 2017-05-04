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Birleşik Krallık'ın en zengin kadın müzisyeni: Adele

İngiliz şarkıcı Adele, 125 milyon sterlinlik kişisel varlığı ile Birleşik Krallık'ın en zengin müzisyeni oldu.

04.05.2017 - 15:29
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İngiliz Sunday Times gazetesinin açıkladığı zenginler listesine göre, gerçek adı Adele Laurie Blue Adkins olan 29 yaşındaki şarkıcının kişisel varlığı son bir yıl içerisinde 40 milyon sterlin artarak 125 milyon sterline yükseldi.

EN VARLIKLI KADIN MÜZİSYEN

İngiltere’nin en zengin müzisyenler listesinde 19'uncu sırada yer alan Adele, halihazırda ülkenin en varlıklı kadın müzisyeni konumunda bulunuyor.

Birleşik Krallık'ın en zengin kadın müzisyeni: Adele

PAUL MCCARTNEY'İN SERVETİ YÜKSELDİ

Ülkenin en zengin müzisyeni ise efsanevi Beatles’ın üyelerinden Paul McCartney. McCartney’nin eşi ile ortak serveti son bir yılda yaklaşık 20 milyon sterlin artarak 780 milyon sterline yükseldi.

Birleşik Krallık'ın en zengin kadın müzisyeni: Adele

U2 GRUBU ÜÇÜNCÜ

İngiliz müzisyen ve besteci Andrew Lloyd Webber 740 milyon sterlinlik serveti ile ikinci sırada yer alırken, dünyaca ünlü U2 grubu ise 548 milyon sterlinlik varlığı ile üçüncü sırada bulunuyor.

Birleşik Krallık'ın en zengin kadın müzisyeni: Adele

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