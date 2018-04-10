Birleşik Krallık'ta ev fiyatları arttı

Birleşik Krallık'ta konut fiyatları 2018 yılının ilk üç ayında artış gösterdi. Halifax'ın yayınladığı verilere göre; Birleşik Krallık'ta ortalama bir dairenin fiyatı 227,871 sterlini buluyor.

MART AYINDA YÜZDE 1,5 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI

Sadece mart ayı dikkate alındığında konut fiyatları yüzde 1.5 oranında arttı. Bu artışın son 6 ayda ev fiyatlarında görülen en büyük aylık artış olduğu belirtildi.

MORTGAGE'TA AZALMA

Tüm bunların yanı sıra yılın ilk ve ikinci ayları ara­sında onaylanan mortgage sayısında yüzde 5'lik bir azalma görüldü.