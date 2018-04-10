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Birleşik Krallık'ta ev fiyatları arttı

Birleşik Krallık'ta geçen yılın aynı ayına göre konut fiyatlarında yüzde 2.7'lik artış yaşandı.

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 10:17..
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Birleşik Krallık'ta konut fiyatları 2018 yılının ilk üç ayında artış gösterdi. Halifax'ın yayınladığı verilere göre; Birleşik Krallık'ta ortalama bir dairenin fiyatı 227,871 sterlini buluyor.

Birleşik Krallık'ta ev fiyatları arttı

MART AYINDA YÜZDE 1,5 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI

Sadece mart ayı dikkate alındığında konut fiyatları yüzde 1.5 oranında arttı. Bu artışın son 6 ayda ev fiyatlarında görülen en büyük aylık artış olduğu belirtildi.

Birleşik Krallık'ta ev fiyatları arttı

MORTGAGE'TA AZALMA

Tüm bunların yanı sıra yılın ilk ve ikinci ayları ara­sında onaylanan mortgage sayısında yüzde 5'lik bir azalma görüldü.

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