Birleşik Krallık'ta konut fiyatları eylülde arttı

Dünyanın en büyük gemilerinin geçeceği Kanal İstanbul projesinin sondaj ve güzergah çalışmaları devam ediyor.

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Şapkasız çıkmam diyenler için en yeni modeller

Şapka, atkı ve eldivenlerini sabırsızlıkla kullanmayı bekleyenlere bu yılın en güzel şapkalarından oluşan bir galeri hazırladık.