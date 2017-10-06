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Birleşik Krallık'ta konut fiyatları eylülde arttı

Birleşik Krallık’ta konut fiyatları, eylülde yıllık bazda yüzde 4 artış kaydetti.

06.10.2017 - 15:05
  1. Haberler
  2. Emlak

Kredilendirme şirketi Halifax’tan yapılan açıklamada, ülkede konut sektörü fiyatlarının geçen ay yıllık bazda yüzde 4 artış kaydettiği belirtildi.

Birleşik Krallık'ta konut fiyatları eylülde arttı

YILLIK BAZDA 2,6'LIK ARTIŞ

Açıklamada, ağustosta yıllık bazda konut fiyatlarının yüzde 2,6 seviyesinde yükseldiği hatırlatıldı. Birleşik Krallık’ta ortalama bir konut fiyatının 225 bin 109 sterlin olduğu bildirildi.

Birleşik Krallık'ta konut fiyatları eylülde arttı

KONUTA TALEP AZALABİLİR

Halifax Community Bank Genel Direktörü Russell Galley, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Konut fiyatlarındaki artış ve satın alabilme gücü üzerindeki baskı, talebi azaltabilir." ifadesini kullandı.

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