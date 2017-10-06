Birleşik Krallık'ta konut fiyatları eylülde arttı

Kredilendirme şirketi Halifax’tan yapılan açıklamada, ülkede konut sektörü fiyatlarının geçen ay yıllık bazda yüzde 4 artış kaydettiği belirtildi.
YILLIK BAZDA 2,6'LIK ARTIŞ
Açıklamada, ağustosta yıllık bazda konut fiyatlarının yüzde 2,6 seviyesinde yükseldiği hatırlatıldı. Birleşik Krallık’ta ortalama bir konut fiyatının 225 bin 109 sterlin olduğu bildirildi.
KONUTA TALEP AZALABİLİR
Halifax Community Bank Genel Direktörü Russell Galley, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Konut fiyatlarındaki artış ve satın alabilme gücü üzerindeki baskı, talebi azaltabilir." ifadesini kullandı.