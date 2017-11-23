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Birleşmiş Milletler: DEAŞ tehdidi devam ediyor

BM Irak Özel Temsilcisi Kubis, "DEAŞ'a karşı zafer kazanılmasına rağmen, Irak'ta, bölgede Avrupa ve ötesinde tehdit devam ediyor." dedi.

23.11.2017 - 09:20
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Birleşmiş Milletler: DEAŞ tehdidi devam ediyor

Kubis, BM Güvenlik Konseyi'nde, DEAŞ'ın Irak'ta yenilmesi ve ülkedeki gelişmelere ilişkin üye ülkeleri bilgilendirdi.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'den beri Irak ve Suriye'de kontrol ettiği toprakların yüzde 95'ini kaybettiğini anlatan Kubis, 7,5 milyon kişinin de örgütün yenilmesiyle özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi.

Bu süreçte binlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını ifade eden Kubis, yüzbinlerce beyni yıkanmış çocuğun eğitimden mahrum kaldığını, şehirlerin tamamen yıkıldığını ve 6 milyon kişinin de yerinden edildiğini belirtti.

"TERÖR TEHDİDİ DEVAM EDİYOR"

DEAŞ'in binlerce Müslüman ve azınlık gruplara karşı savaş suçu işlediğine ve bu grupların soykırıma maruz kaldığına dikkati çeken Kubis, "DEAŞ'a karşı zafer kazanılmasına rağmen, Irak'ta, bölgede, Avrupa ve ötesinde terör tehdidi devam ediyor." dedi.

DEAŞ'ın dünyanın her yerinde sivillere yönelik rastgele saldırılar düzenleyebileceğini belirten Kubis, "DEAŞ yenildi ama hala bitmedi. DEAŞ'a karşı mücadele eden koalisyon güçlerine, bölge ülkelerine ve uluslararası topluma DEAŞ'ın tamamen yenilmesi ve Irak'ta ve bölgede istikrarı sağlamak için askeri ve askeri olmayan çabaları devam ettirmeleri çağrısı yapıyorum." diye konuştu.

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