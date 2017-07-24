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Birleşmiş Milletler: Kudüs'te gerginlik büyüyebilir

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, Cuma gününe kadar krize çözüm bulunmazsa krizin derinleşeceği uyarısında bulundu.

24.07.2017 - 23:25
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Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsveç, Mısır ve Fransa'nın talebi üzerine, Mescid-i Aksa eksenininde Kudüs ve Batı Şeria'da artan gerginliği ve şiddet olaylarını görüşmek üzere toplandı.

Kapalı oturumun ardından gazetecilere açıklama yapan Mladenov, bütün taraflara provokatif eylemlerden kaçınma ve itidal çağrısında bulundu.

Mladenov, "Cuma gününe kadar krize çözüm bulunmazsa ve cuma namazı öncesi yine sorun yaşanırsa sahadaki gerginliğin daha fazla artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

BMGK üyesi ülkelerden, taraflar üzerinde etkilerini kullanmalarını ve gerginliğin azaltılmasını teşvik etmelerini isteyen Mladenov, Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Mladenov, BMGK'dan şiddet olaylarının tamamının kınamasını istediğini de ifade eden şunları söyledi:

"İşgalci güç İsrail'in uluslararası insan hakları ve insani hukuk çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor, daha fazla ölümlerin yaşanmaması ve gerginliğin artmaması için maksimum seviyede özen gösterilmeli. Filistin'in ise hali hazırdaki gerginliği daha da artırmamak için provokatif eylemleri ve açıklamaları engellemesi gerekiyor."

"YAŞANANLAR YEREL DEĞİL, GLOBAL FELAKETE GÖTÜRÜYOR"

Mladenov, "Hiç kimse bu yaşananların yerel olaylar olduğu hatasına kapılmasın. Olaylar birkaç yüz metrekare alanda yaşansa da bütün dünyada milyonları etkiliyor. Yaşananlar duvarın ötesinde, İsrail ve Filistin'in ötesinde ve Ortadoğu'nun ötesinde felakete neden olabilir." ifadesini kullandı.

BMGK, yarın da Kudüs ve Batı Şeria'da artan gerginliği ve şiddet olaylarını açık oturumda görüşecek.

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