Birleşmiş Milletler Kuzey Kore için acilen toplandı

BMGK, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin çağrısı üzerine acil olarak toplandı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Konsey'de yaptığı konuşmada Kuzey Kore'nin füze denemesinin dünyayı daha tehlikeli hale getirdiğini söyledi.

Bu tehditle daha önce olduğu gibi diplomatik yöntemler ve ekonomik yaptırımlarla mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Haley, mecbur kalmadıkça çatışma taraftarı olmayacaklarını belirtti.

Haley, önümüzdeki günlerde Konsey'e yeni bir BMGK karar tasarısı getireceklerini ve tüm üyelerin tasarıyı desteklemesini beklediklerini ifade ederek, "Eğer birlik olursak hala bir felaketi önleyebiliriz." dedi.

Tasarının detaylarını paylaşmayan Haley, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımları ağırlaştırmayı planladıklarını dile getirdi.

Haley, BMGK kararına rağmen Kuzey Kore ile halen ticari bağlarını sürdüren ülkeleri de uyararak söz konusu ülkelerin ABD ile ticaret yapmayı beklememeleri gerektiğini söyledi.

Sadece Kuzey Kore'yi hedef almayacaklarını da anlatan Haley, "Bu yasa dışı rejimle ticaret yapmayı seçen tüm ülkeleri de takip edeceğiz." diye konuştu.

Çin dahil olmakı üzere tüm ülkelerle çalışmaya hazır olduklarının altını çizen Haley, tüm ülkelerin yaptırımları sıkı bir şekilde uygulamasının uluslararası hukuk altındaki yükümlülükleri olduğunu belirtti.

FRANSA VE İNGİLTERE'DEN DESTEK

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre de toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin yeni bir eşiği geçtiğini ve nükleer programının kapasitesini artırdığını vurgulayarak buna uygun cevap verilmesi gerektiğini söyledi.

Kaybedecek zaman olmadığına dikkati çeken Delattre, Konsey'in Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımları daha da ağırlaştıran yeni karar alması gerektiğini ifade etti.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da Konsey'deki konuşmasında, yeni karar tasarısını destekleyeceklerini bildirerek bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

RUSYA'DAN "DESTEK YOK" SİNYALİ

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov, konuşmasında, Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetlerine son verme, buna karşılık olarak da ABD ve Güney Kore'ye ortak askeri tatbikatlardan kaçınma çağrısı yaptı.

Safronkov, yaptırımlarla soruna çözüm bulunamayacağını belirterek, muhtemel bir karar tasarısını desteklemeyecekleri sinyalini verdi.

BM'NİN KUZEY KORE'YE YAPTIRIMLARI

BMGK, Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetleri nedeniyle 2006'dan bu yana yaptırımlar uyguluyor. Konsey, artan ihlaller üzerine geçen yıl aldığı kararla Kuzey Kore'nin birçok değerli madeni ihraç etmesini yasaklamıştı.

Kuzey Kore'nin resmi yayın organı KCNA'nın haberinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesi yaptığı ve denemenin başarılı olduğu bildirilmişti. Haberde, fırlatılan Hwasong-14 füzesinin 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığı ve 39 dakika havada kaldığı iddia edilmişti.