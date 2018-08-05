Birleşmiş Milletler: Kuzey Kore nükleer füze üretiyor

Medyaya sızan raporda, Kuzey Kore'nin yasadışı petrol ürünleri transferini de askeri ekipmanların başka ülkelere satışını da sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Reuters'a göre aynı raporda, Kuzey Kore'nin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye yaptırımları ihlal ederek tekstil ihracatı yaptığı öne sürüldü.

Kuzey Kore ise iddialara yanıt vermedi.

TRUMP-KİM YAKINLAŞMASI OYALAMA MIYDI

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ilişkiler Haziran ayında Singapur'da gerçekleşen zirvede ısınmıştı. Trump ve Kim kameralara el sıkışarak poz vermiş, görüşmelerin ardından ise iki hükümet arasında bir mutabakat metni imzalanmıştı.

Zirvede iki lider nükleersizleştirme çalışmalarına sadık kalma vaadinde bulunsa da, bunun nasıl olacağı muallakta kaldı.

CASUS UYDULAR FÜZE TESİSLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Geçtiğimiz hafta ise, Kuzey Kore'nin nükleersizleştirme vaadine uymadığı yönünde bazı iddialar ortaya atıldı.

Amerikan Washington Post gazetesine konuşan ismini vermek istemeyen bir ABD'li yetkili, casus uydular üzerinden balistik füze üretilen tesislerde aktif çalışmaların sürdüğüne ilişkin istihbaratı paylaştı.