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Birliklerde yemek duası levhaları yenilendi

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle birlikte yemek duasında "Tanrı" yerine "Allah" denmesine karar verilmişti.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 07:43..
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Birliklerde yemek duası levhaları yenilendi

Amerika ve Avrupa'nın beslediği proje terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, başarılı bir şekilde devam ediyor.

Harekata katılan askerlerimize destek olmak isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki bazı ünlü isimler, sınırdaki birlikleri ziyaret etti.

Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakoluna yapılan ziyaret ile Mehmetçik'e moral verildi.

Burada çekilen fotoğraflarda bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.

"ALLAHIMIZA HAMDOLSUN"

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile, birliklerin yemek duasında "Tanrımıza hamdolsun" yerine "Allahımıza hamdolsun" demesi uygun görülmüştü.

Genelgenin ardından karakollardaki levhaların da değiştiği ilk kez görüldü.

Erdoğan'ın ziyaret ettiği karakolda asılı yemek duası levhası objektiflere böyle yansıdı:

Birliklerde yemek duası levhaları yenilendi

BAKANLIĞIN GÖNDERDİĞİ GENELGE

Birliklerde yemek duası levhaları yenilendi

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