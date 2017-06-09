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Birlikte tatile gittiği eşinin boğazını kesti

Konya'da boşandığı eşiyle tatile çıkan adam, eşinin boğazını kesip bebeğini yol kenarına attı.

09.06.2017 - 03:56
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Konya'da, evli ve 2 çocuk annesi 22 yaşındaki F.N.D., boşandığı eşi N.Ş. birlikte tatile çıkmak için yola çıktı. Ardından N.Ş. tarafından araçta bıçakla boğazı kesilip, 3 aylık kız bebeğiyle yol kenarına atıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan F.N.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Nurettin Ş. kent merkezinde, Çomaklı Mahallesi'nde saklandığı evde Güven Timlerine bağlı ekiplerce, yapılan operasyonla yakalandı.

"POZ VEREYİM Mİ"

Suçlamaları kabul etmediği ileri sürülen Nurettin Ş.'nin sağlık kontrolü çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Poz vereyim mi?" demesi dikkat çekti.

Birlikte tatile gittiği eşinin boğazını kesti

Seydişehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Fatma Nur Duran'ın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

İşlemleri süren Nurettin Ş.'nin Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

Birlikte tatile gittiği eşinin boğazını kesti VİDEO

Birlikte tatile gittiği eşinin boğazını kesti

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