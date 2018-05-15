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Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadına 12 yıl hapis

Avcılar'da geçen yıl birlikte yaşadığı İdris Çakır’ı, çıkan tartışma sırasında ekmek bıçağıyla öldürdüğü iddia edilen Fatma Demir'in yargılandığı dava, karara bağlandı.

DHA | 15.05.2018 - 10:19..
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Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadına 12 yıl hapis

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada söz alan sanık Fatma Demir,  "Bu yaşa kadar ben karınca dahi incitmedim.Çok pişmanım. Hiç iyi değilim. Şu an konuşamıyorum. Adalete güveniyorum." dedi.

"TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANSIN"

Fatma Demir'in avukatı da müvekkilinin halen olayın şokunda olduğunu belirterek, "Eşi öğretmendir. 2 çocukları vardır. Şahıs müvekkilin kanına girip tecavüz etmiştir. Defalarca dövmüştür ve zorlamıştır. Oğlunu öldürmekle tehdit etmiştir. Müvekkili yuvasından koparıp İstanbul'a getirmişlerdir. İstanbul'da çöp toplayarak geçindirmiştir. Maktül asabidir. Tanıklarımızı dinletmiştik. Onlar da  beyanlarında müvekkilin olay tarihinde 'Yapma, etme' gibi sözlerini, ağlama seslerini duyduklarını belirtmişlerdir. Bunlar savunmamızı doğrular niteliktedir. Şahıs müvekili öldürmek istemiştir. Müvekkil haksız saldırıyı defetmek için bu eylemi gerçekleştirmiştir. Şahsın yaralandığını düşünerek kaçmıştır. Bu şahıs müvekkili öldürecekken o an müvekkil kendisini korumuştur. Müvekkil bir yıl geçmesine rağmen olayın acısını sıkıntısını çekmektedir. En üst hadden tahrik indirimi uygulansın. Müvekkilin yattığı süre de dikkate alınarak tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.

SANIK FATMA DEMİR 12 YIL 6 AY HAPİS

Sanık Fatma Demir'i "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, eylemin haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddetin etkisi altında haksız tahrik ile gerçekleştiğinin anlaşıldığını kaydederek, cezayı 15 yıla indirdi. Sanık Demir'e, iyi hal indirimi de uygulayan mahkeme heyeti, sanık Demir'in cezasını  12 yıl 6 aya düşürdü. Sanık Demir'in tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

İDDİANAME

İddianameye göre 11 Şubat 2017’de meydana gelen olay şöyle oldu: Başkasıyla evli olan Fatma Demir (52) ile birlikte yaşadığı İdris Çakır (27) arasında ekonomik nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Fatma Demir de eline geçirdiği ekmek bıçağı ile İdris Çakır’a kalp hizasında vurarak öldürdü. Fatma Demir, daha sonra avukatıyla emniyete giderek, İdris Çakır’ı öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede Fatma Demir'in “Kasten öldürmeö suçundan müebbet hapis cezası isteniyordu.

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