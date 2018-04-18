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Birlikte yaşadığı kadına kurşun yağdırdı

İzmit'te Serpil Ertekin, çıkan tartışmanın ardından birlikte yaşadığı Duran G. tarafından çocuğunun gözü önünde öldürüldü.

DHA | 18.04.2018 - 03:33..
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Yeşilova Mahallesi Aykar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 43 yaşındaki Serpil Ertekin, birlikte yaşadığı Duran G. ile evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Emlakçılık yapan Duran G. tartışma sırasında tabancasını çıkartarak, Serpil Ertekin'e 4 el ateş ederek vurdu. Duran G. olayın ardından kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekibi vücuduna 4 mermi isabet eden Serpil Ertekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olayın yaşandığı evde incelemede bulundu.

ZANLI GÖZALTINDA

Olayın ardından evden kaçan zanlı Duran G.'nin aracını Mobese ve Plaka Takip Sistemini kullanarak takip eden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı İzmit Yuvam Akarca mevkiinde yakalayarak gözaltına aldı.

Birlikte yaşadığı kadına kurşun yağdırdı

Birlikte yaşadığı kadına kurşun yağdırdı VİDEO

ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE CAN VERDİ

Olayın, Serpil Ertekin'in ilk eşinden olan 16 yaşındaki oğlunun önünde yaşandığı öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Serpil Ertekin'in geçen yıllarda MHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüttüğü, bir süre önce ise İYİ Parti'ye üye olduğu öğrenildi.
Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Serpil Ertekin'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Birlikte yaşadığı kadına kurşun yağdırdı

Birlikte yaşadığı kadına kurşun yağdırdı

Birlikte yaşadığı kadına kurşun yağdırdı

Birlikte yaşadığı kadına kurşun yağdırdı

Birlikte yaşadığı kadına kurşun yağdırdı

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