Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayan şüpheli serbest kaldı

Tarih profesörü Ortaylı, Irak'ın bir memleket olmadığını ve cetvelle çizildiğini söyledi.

İlber Ortaylı: Irak diye bir memleket yok

Direk dansı, Uluslararası Spor Birliği tarafından resmen spor olarak kabul edildi.

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Ginko Biloba nedir

Çin menşeili bir bitki olan Ginko Bilboa her derde deva olan mucizevi bir bitkidir.