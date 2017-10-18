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Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayan şüpheli serbest kaldı

Edirne'de 18 yaşındaki Fatma Akar'ı boğazından, kolundan ve sırtından bıçaklayarak yaralayan 22 yaşındaki Ümit K. serbest bırakıldı.

18.10.2017 - 17:35
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Edirne'nin Keşan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karanlıkdere mevkiindeki TOKİ Sosyal Konutları'nda meydana gelen olayda, Konutlardaki D-2 Blok'ta oturan Ümit K., 7 aydır nikahsız birlikte yaşadığı Fatma Akar'la henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

BIÇAKLA YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit K. evdeki ekmek bıçağıyla Akar'ı boğazından, kolundan ve sırtından bıçaklayarak yaraladı.

Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayan şüpheli serbest kaldı

Fatma Akar, ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hastanenin genel cerrahi servisinde tedavisi süren Akar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayan şüpheli serbest kaldı

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