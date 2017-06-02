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Birlikte yaşadığı kadını boğazını keserek öldürdü

İzmir Karabağlar'da yaşayan 63 yaşındaki adam, kıskançlık krizi yüzünden çıkan tartışmada birlikte yaşadığı sevgilisine bıçakla saldırdı.

02.06.2017 - 13:53
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Dün gece saatlerinde Peker Mahallesi 5131 Sokak'ta meydana gelen olayda, inşaat işçisi Tevfik D., nikahsız yaşadığı ev kadını Filiz Akbaş ile evde oturdukları sırada, zaman zaman arkadaşlarıyla dışarı çıkıp gezmeye gitmesi yüzünden tartışmaya başladı.

BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa giden Tevfik D., iddiaya göre eline geçirdiği bıçakla Aktaş'ı boğazını keserek öldürdü.

POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından bir süre evde bekleyen Tevfik D., daha sonra karakola giderek teslim oldu. Polis eve gittiğinde talihsiz kadının cesediyle karşılaştı. Filiz Aktaş'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Tevfik D. ifadesinde, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Birlikte yaşadığı kadını boğazını keserek öldürdü

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