Birlikte yaşadığı kadını öldüren şüpheli tutuklandı

Geçen 30 Kasım'da, Şerefiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda Cevdet Uz, iddiaya göre 1 yaşındaki çocuklarıyla ilgili konuşurken tartıştığı dini nikahlı eşi Azime Kocaman'a tabanca ile ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Kocaman, kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ANKARA'DA YAKALANDI

Polis, olayın ardından kaçan Cevdet Uz'u yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Uz'un, Ankara'da olduğu belirlendi. Yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı ileri sürülen Uz, Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ ALETİ BULUNDU, TUTUKLANDI

Cevdet Uz, sorgusunda olayda kullandığı silahı Mamak'taki İmrahor Gölü'ne attığını söyledi.

Tabanca, balık adamların gölde yaptığı aramada bulundu. Düzce'ye getirilen şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.



