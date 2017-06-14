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Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti

Konya'da 73 yaşındaki Ekrem Gezer, 4 aydır birlikte yaşadığı 36 yaşındaki Menekşe Sevgen'i tüfekle başından vurduktan sonra kendini öldürdü.

14.06.2017 - 00:09
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Merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Avdanlık Sokak üzerinde bulunan İnsuyulular Apartmanının birinci katında meydana gelen olayda, 4 çocuk babası olan ve 2 yıldır yalnız yaşayan işçi emeklisi Ekrem Gezer, eşi hapishanede olduğu öğrenilen komşusu Menekşe Sevgen ile yaklaşık 4 ay önce birlikte yaşamaya başladı. Sevgen, bu akşam tekrar Gezer'in evine gitti. Burada ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonrası Gezer, kendisine ait av tüfeği ile Sevgen'i başından vurarak öldürdü.

OĞLUNA VE POLİSE HABER VERDİ

Ekrem Gezer, daha sonra önce bir mağazada çalışan oğlu Abdullah Gezer'i arayarak, "4 aydır birlikte olduğum kadın bana yanlış yaptı. Onu öldürdüm, sıra bende" dedi.

Daha sonrada 155'i arayan Ekrem Gezer, "Birlikte olduğum dostumu öldürdüm. Şimdi kendimi öldüreceğim" dedi. Bu ihbar üzerine olay yerine giden polis, kapıyı açarak içeri girdi. Polis, Gezer ve Sevgen'in yarı çıplak vaziyette cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayı duyan Gezer ve Sevgen'in yakınları sinir krizleri geçirdi. Evede girmek isteyen yakınlarını polis güçlükle engelledi. 
6 ay sonra eşinin cezaevinden çıkacağı belirtilen Menekşe Sevgen ve Ekrem Gezer'in cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 


Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti

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