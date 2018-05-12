Bisikletçilere kamyon çarptı: 1 ölü

Alanya girişindeki tünelde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, aynı yönde giden 3 bisikletliyle çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle 60 yaşındaki bisikletli Fatih Güveneş, Ayhan Savuk ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yola savruldu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Fatih Güveneş’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Samsun’dan bisikletlerle Türkiye turuna çıktıları öğrenilen Güveneş’in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, yaralılar ise sağlık ekipleri tarafında ambulansla hastaneye götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle yolda bir süre uzun araç kuyrukları oluşarak trafik akışı yavaş ilerledi. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.