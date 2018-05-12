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Bisikletçilere kamyon çarptı: 1 ölü

Antalya'da bisikletleriyle Türkiye turuna çıkan 3 kişiye kamyon çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

İHA | 12.05.2018 - 18:22..
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Bisikletçilere kamyon çarptı: 1 ölü

Alanya girişindeki tünelde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, aynı yönde giden 3 bisikletliyle çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle 60 yaşındaki bisikletli Fatih Güveneş, Ayhan Savuk ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yola savruldu.

Bisikletçilere kamyon çarptı: 1 ölü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Fatih Güveneş’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Samsun’dan bisikletlerle Türkiye turuna çıktıları öğrenilen Güveneş’in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, yaralılar ise sağlık ekipleri tarafında ambulansla hastaneye götürüldü.

Bisikletçilere kamyon çarptı: 1 ölü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle yolda bir süre uzun araç kuyrukları oluşarak trafik akışı yavaş ilerledi. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Bisikletçilere kamyon çarptı: 1 ölü

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