taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.730
USD
4,1013
EURO
5,0667
ALTIN
176,60
PETR
71,0500

Bisikletiyle kaçmaya çalışan FETÖ'cü yakalandı

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda, bisikletiyle kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

İHA | 17.04.2018 - 12:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bisikletiyle kaçmaya çalışan FETÖ'cü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan M. Fuat A.’nın yakalanması adına çalışma yürüttü.

KHK ile kapatılan özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı belirlenen şüpheli, bisikletiyle kaçmaya çalışırken takibe alındı.

ÜZERİNDEKİ FLASH BELLEĞİ İMHA ETMEYE ÇALIŞTI

Ekiplerin takibi sonrasında şüpheli şahıs, üzerinde bulunan flash belleği imha etmek isterken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Örgüt içerisinde ’Serrehber’ görevinin de olduğu öğrenilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Aydın'daki FETÖ davasında 29 sanığa hapis cezası
FETÖ'nün emniyet ayağına ilişkin soruşturma kapsamında 11'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Toplam 29 sanığa 2 yıl 5 ay 10 gün ile 8 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi
Merve öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Aydın Kuşadası'nda atanamayınca intihar eden genç öğretmen Merve Çavdar toprağa verildi.
3 ayda 722 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti
Emniyet Genel Müdürlüğü, 2018'in Ocak-Mart döneminde meydana gelen 94 bin 47 trafik kazasında 722 kişinin öldüğünü, 60 bin 90 kişinin de yaralandığını duyurdu.
DEAŞ'ın infaz timi yakalandı
Sakarya'da, DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün Irak'ta faaliyet gösteren infaz timi üyesi oldukları iddia edilen 4 kişi yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli'yle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli'yle görüşecek

192
Video hakem devre arasında penaltı verdi

Video hakem devre arasında penaltı verdi

33
Malatya'ya Turgut Özal Üniversitesi kuruluyor

Malatya'ya Turgut Özal Üniversitesi kuruluyor

113
Türkiye ile İran arasında ilk para takası

Türkiye ile İran arasında ilk para takası

102
Devlet Bahçeli erken seçim için tarih verdi

Devlet Bahçeli erken seçim için tarih verdi

227
Bülent Tezcan: CHP erken seçime hazır

Bülent Tezcan: CHP erken seçime hazır

113
Çipras Meis Adası'nı ziyaret edecek

Çipras Meis Adası'nı ziyaret edecek

164
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM