Bisikletiyle kaçmaya çalışan FETÖ'cü yakalandı

Uluslararası Yeşilay Federasyon Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman, "Türkiye’de sigaradan her gün 300 kişi, 5 dakikada bir kişi ölüyor." açıklaması yaptı.

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Çağın sorunu 'Psikolojik Kabızlık'

Kronikleşen ve tüm tedavi yöntemlerine rağmen geçmeyen kabızlık, gelecek endişesi ve özgüven eksikliğinin sonucu oluşabiliyor.