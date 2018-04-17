Bisikletiyle kaçmaya çalışan FETÖ'cü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan M. Fuat A.’nın yakalanması adına çalışma yürüttü.
KHK ile kapatılan özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı belirlenen şüpheli, bisikletiyle kaçmaya çalışırken takibe alındı.
ÜZERİNDEKİ FLASH BELLEĞİ İMHA ETMEYE ÇALIŞTI
Ekiplerin takibi sonrasında şüpheli şahıs, üzerinde bulunan flash belleği imha etmek isterken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Örgüt içerisinde ’Serrehber’ görevinin de olduğu öğrenilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi.