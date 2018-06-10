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Bisikletle dünya turunda 9'uncu durak Türkiye

İspanyol Sara Lago, ülkesinde üniversiteyi bitirdikten sonraki en büyük hayali için bisikletle dünya turuna çıktı, 9 ayda 9 ülke geçerek Türkiye'ye ulaştı.

DHA | 10.06.2018 - 12:02..
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Sara Loga, ülkesinde biyoloji mühendisliği okuduğu üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, bisikletle dünya turu hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. İspanya'dan geçen yıl eylül ayında bisikletiyle yola çıkan Sara Loga, Fransa, İsviçre, Avusturya, Hırvatistan, Macaristan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova ve Bulgaristan'ı geçerek 2,5 ay önce Türkiye'ye geldi.

TÜRKLERİN MİSAFİRPERVERLİĞİNE HAYRANLAR

2,5 aydır Türkiye'yi bisikleti ile turlayan 25 yaşındaki genç kız, Türkiye'de buluştuğu arkadaşı hemşire Yasenia Nomadic (31) ile Karadeniz'e ulaştı. Karadeniz sahili boyunca illeri gezen ikili, Rize'de mola verdi. Yol boyunca kamp kuran, çadırda kalan Loga ve Nomadic, yağmurlu havalarda ise davet edildikleri evlerde misafir oldu, yollarda kendilerine ikramlarda bulunuldu. İki arkadaş Türk insanının misafirperverliğine hayran kaldıklarını söyledi.

Bisikletle dünya turunda 9'uncu durak Türkiye


'YOLCULUĞUMUN NE ZAMAN BİTECEĞİNİ BİLMİYORUM'

En büyük hayalinin bisikletle dünya turu yapmak olduğunu belirten Sara Loga, "Üniversite bitince tek başıma yola çıktım. 9 ülkeyi geçtim, Türkiye'ye geldim. Arkadaşım ile İzmir’de buluştum. O da benim gibi İspanya’dan yola çıkmıştı. Şimdi beraber turumuza devam ediyoruz. Yolculuğun tam olarak ne zaman biteceğini bilmiyorum.'' dedi.

SORU SORMADAN İÇERİ DAVET ETTİLER

Yasenia Nomadic ise 2 aydır Türkiye’de olduğunu belirterek insanların ilgisinden çok memnun olduklarını söyledi. Nomandic, "Türkiye turunda Sivas yakınlarından geçerken birden yağmur ve dolu başladı. Yağmurun şiddetinden sığınacak yer arıyorduk. Dağın ortasında bir yoldan geçiyorduk. Önümüze bir tek ev çıktı. Gidip kapıyı çaldık. Kapıyı açan kişi bize hiç soru sormadan ‘gelin gelin’ diye seslendi ve bizi içeri alıp misafir ettiler.''


Bisikletle dünya turunda 9'uncu durak Türkiye

Bisikletle dünya turunda 9'uncu durak Türkiye











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