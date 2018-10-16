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Bisikletle kaldırımdan giden sürücüye 235 lira ceza

Manisa'da iş yeri önündeki 50 metrelik yaya kaldırımını kullanan bisiklet sürücüsüne yayalara ait yolu kullandığı gerekçesiyle 235 liralık trafik cezası uygulandı.

İHA | 16.10.2018 - 19:49..
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İstasyondaki bir kafeteryada çalışan 4 çocuk babası 48 yaşındaki Ali Gül, iş yerinin hemen önünde yaya kaldırımı üzerinde polis tarafından durduruldu. Gül’den kimliğini isteyen polis, bisikletiyle yayalara ait yolu kullandığı gerekçesiyle Gül’e 235 liralık trafik cezası uyguladı.

"ŞAKA YAPIYORLAR ZANNETTİM"

Manisa Devlet Hastanesi önünde bisiklet yolu olmadığından dolayı kaldırımı kullanmak zorunda kaldığını savunan Gül, "15 senedir bu bisikleti kullanıyorum. Geçtiğim yerlerde şu an trafik çok yoğun o kaldırımı kullanmak zorundayım. Çünkü kaldırımı kullanmazsam iş yerime gidemem. Beni bir polis memuru durdurdu. Kimlik sordu. Kimliğimi verdim. Ben normal bir şaka yapıyorlar zannettim.

Bisikletle kaldırımdan giden sürücüye 235 lira ceza VİDEO

"BİSİKLETİ SATSAM 235 LİRA ETMEZ"

Kontrol yapıyorlar zannettim. Bana ’kaldırımı kullanamazsın’ dedi. Neden dedim, ’çünkü bu kaldırım yayalar için’ dedi. Ben de kullanmak zorundayım. Çünkü işime gideceğim. Burada bisiklet yolu yok dedim. Şaka gibi. Cezayı yazdı. Elime bir aldım. 235 lira. Bisikletimi satsam 235 lira etmez. Eder mi bana o zaman yol gösterin. Ben 15 senedir bu bisikleti kullanıyorum.

Bisiklet olmadı mı ben bitiğim. Ben yayaların olduğu yerde doğru dürüst geçmem. Kullandığım nokta 50 metre. Bugün gelse bana aynısını yazacak. Bana yol gösterin o zaman. Ben ne yapacağım. 235 lirayı ben ödeyemem. Bisikleti vereyim o zaman satsınlar ödesinler” diye konuştu.

Gül, cezanın iptali için mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor.

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Bisikletle kaldırımdan giden sürücüye 235 lira ceza

Bisikletle kaldırımdan giden sürücüye 235 lira ceza

Bisikletle kaldırımdan giden sürücüye 235 lira ceza

Bisikletle kaldırımdan giden sürücüye 235 lira ceza

Kırmızı ışıkta geçen otomobil yayayı havaya uçurdu

Bisikletle kaldırımdan giden sürücüye 235 lira ceza

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