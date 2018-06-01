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Bisikletli tacizci yakalandı

Antalya'da, elektrikli bisikletle kadınların ve kız öğrencilerin yanına yaklaşıp cinsel organını gösterdiği öne sürülen M.Ü. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

DHA | 01.06.2018 - 17:11..
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Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 ve 79 sokaklar üzerinde geçen hafta sabah ve akşam saatlerinde, ortaya çıkan elektrikli bisiklet kullanan şüpheli, mahallelinin kabusu oldu.

İyi giyimli ve kırmızı beyaz elektrikli bisikletle mahalle arasında cinsel organını teşhir ederek gezen şüphelinin son hedefi, parkta oturan liseli 2 kız oldu.

Bisikletli tacizci yakalandı

ÖZEL EKİPLE ARANDI

Öğrenciler durumu öğretmenlerine, ardından veliler aracılığıyla polise bildirdi. Mahallede denetimlerini artıran polis, şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu.

Bisikletli tacizci yakalandı

5 SUÇ KAYDININ OLDUĞU ANLAŞILDI

Polis, kamera görüntülerinden şüphelinin M.Ü. olduğunu belirledi. Yine teşhirden 5 suç kaydı olduğu tespit edilen M.Ü., Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşma Bürosu ekipleri tarafından dün saat 15.30 sıralarında Etiler Mahallesi’ndeki evinde yakalandı.

Otelde aşçılık yapan evli ve bir kız çocuğu babası M.Ü., gözaltına alınarak Ahlak Büro Amirliği’ne götürüldü. Şüphelinin elektrikli bisikletine de el konuldu.

Bisikletli tacizci yakalandı

9 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Sorgusunun ardından bugün Antalya Adliyesi'ne sevk edilen M.Ü., emniyetten çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. M.Ü.'den 9 kişinin şikayetçi olduğu kaydedildi.

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