taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.230
USD
4,6753
EURO
5,4692
ALTIN
188,66
PETR
77,8300

Bisikletli tacizcinin 31 yıl hapsi istendi

Antalya'da ekmek almaya giden kız çocuğu R.K. ile Z.B.'ye tacizde bulunmakla suçlanan Mehmet Elibol'un, 31 yıla kadar hapsi istenirken, daha önce de benzer suçlardan ceza aldığı anlaşıldı.

DHA | 05.07.2018 - 08:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde Ocak ayında, ilkokul öğrencisi R.K. (8), evden ekmek almak için çıktığı sırada Mehmet Elibol (31), küçük kızı bisikletiyle takip etmeye başladı. Elibol, marketten dönen kızı adres sorma bahanesiyle durdurdu.

Bir süre çocukla yan yana yürüyen Mehmet Elibol, iddiaya göre daha sonra R.K.'yi taciz etti. Şüpheli, balkondaki bir kadının seslenmesiyle hızla uzaklaşırken, ağlayarak eve giden R.K. durumu ailesine anlattı ve polise başvuruldu.

Bisikletli tacizcinin 31 yıl hapsi istendi

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Bölgedeki evlerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Elibol'u aynı mahallede yakaladı.

Bisikletli tacizcinin 31 yıl hapsi istendi ViDEO

Konuşma güçlüğü çeken ve yüz bölgesindeki doku bozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet Elibol'un bir hafta önce de Z.B.'yi (13) taciz ettiği belirlendi. Taciz anı sokaktaki güvenlik kamerasına da yansıdı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tutuklanan Mehmet Elibol, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınması için hastaneye sevk edilen Mehmet Elibol, duruşmaya katılmadı.

Savcı mütalaasında, sanığın R.K.'ye 'basit cinsel istismar' suçundan 15 yıla kadar, Z.B.'ye 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 16 yıldan az olmamak kaydıyla cezalandırılmasını istedi. Duruşma karar verilmek üzere ertelendi.

BENZER SUÇLARDAN CEZA ALDIĞI ÖĞRENİLDİ

Mehmet Elibol'un, 2015 yılında benzer suçtan Antalya'da 45 yıl 6 ay hapis, 2008 yılında Burdur'da yine aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapse mahkum olduğu ortaya çıktı.

Elibol'un cezaevinden geçen yıl Temmuz ayı içinde çıktığı belirlendi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kazada ölen küçük çocuğun son sözleri yürek dağladı

Kazada ölen küçük çocuğun son sözleri yürek dağladı

48
Seni haber yapmayacağız Ketıl

Seni haber yapmayacağız Ketıl

45
Muharrem İnce Osmanlı'yı kötüledi

Muharrem İnce Osmanlı'yı kötüledi

125
Meral Akşener'in koltuğu da sallantıda

Meral Akşener'in koltuğu da sallantıda

31
Türkiye ve Ukrayna'dan İHA anlaşması

Türkiye ve Ukrayna'dan İHA anlaşması

51
Yıldız Tilbe hayranlarına albümünü dağıttı

Yıldız Tilbe hayranlarına albümünü dağıttı

32
Saadet Partisi ittifakı sonlandırdı

Saadet Partisi ittifakı sonlandırdı

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM