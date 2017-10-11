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Bisküvi paketinden bonzai çıktı

Antalya'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi denetimli serbest bırakıldı.

11.10.2017 - 10:46
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Antalya'nın Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi'nde Mustafa H.'nin uyuşturucu madde sattığı ihbarını alan Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları yolda yürüyen şüpheliyi durdurmak istedi. Jandarmayı gören şüpheli kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca ardından yakalanan Mustafa H. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada gazete kağıdına sarılı 30 gram, evinde ise 1 kilogram 70 gram esrar, 30 gram bonzai maddesi ve bisküvi paketine sarılmış halde 45 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Bisküvi paketinden bonzai çıktı

DENETİMLİ SERBEST BIRAKILDILAR

Mustafa H.'nin kız arkadaşı Kübra G. ile yeğeni Emir Y. de gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği'nce denetimli serbest bırakıldı.

Bisküvi paketinden bonzai çıktı

Bisküvi paketinden bonzai çıktı

Bisküvi paketinden bonzai çıktı

Bisküvi paketinden bonzai çıktı

Bisküvi paketinden bonzai çıktı

Bisküvi paketinden bonzai çıktı

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