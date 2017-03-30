BiTaksi saldırganına 950 TL ceza verildi

İstanbul Bakırköy’de yaşanan ‘BiTaksi’ kavgasının ardından, darp olayının gerçekleştiği taksi durağının sahibi ile çalışanları konuştu.

"SALDIRGANIN BİZİMLE BAĞLANTISI YOK DEDİLER"

Saldırganın kendileriyle bağlantısının olmadığını ileri süren taksi durağı sahibi Yunus Çoru, olayı şöyle anlattı:

“Müşteriler BiTaksi’den taksiyi çağırıyor. Olay burada patlak verdi. Uygulamalardan kaynaklı bir sorun. Barış K. bu semtin çocuğu ama durakla ilgisi yok. Arkadaşlarımızın kavgaya karışması ve müşterileri darp etmesi söz konusu değil. Hepimiz kavgayı ayırdık.”





Durakta çalışan taksici Kaya Isıyen ise “Olay günü burada değildim. Şoför olmadığı zaman bu arkadaşları çalıştırıyoruz. Artık durağa almayız kendisini. Sessiz sakin biri normalde.” diye konuştu.

Taksici dayağı güvelik kamerasında VİDEO

PLAKA ÜCRETİ KADAR CEZA

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) ise Barış K.’yı uygulamadan ihraç ettiklerini açıkladı. Benzer olayın tekrar yaşanmamasına yönelik denetim mekanizması olmadığını söyleyen İTEO Başkanı Yahya Uğur, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne şikâyetle birlikte taksi sahibine 700 TL ceza verileceğini kaydetti. Uğur, İBB’nin de benzer olaylara 250 TL ceza verdiğini, toplam cezanın 950 TL olacağını belirtti.