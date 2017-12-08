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Bitcoin 19 bin doları aştı

Son üç günde yüzde 65 değer kazanan sanal para birimi Bitcoin, 19 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

AA | 08.12.2017 - 08:53..
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  2. Ekonomi

Bitcoin 19 bin doları aştı

Bitcoin'in değeri dün 14 bin ve 16 bin doları geçmesinin ardından bugün de 19 bin 380 dolara kadar yükseldi. Böylece, sanal para birimi son üç günde yüzde 65 değer kazanmış oldu.

Bu ay başından itibaren değeri yüzde 96 artan Bitcoin, sene başından bu yana ise yaklaşık yüzde bin 900 prim yaptı.

Öte yandan, Bitcoin'in değeri 19 bin doları aşmasının ardından kısa bir süre sonra 15 bin 145 dolara düştü ve TSİ 07.00'de 16 bin 715 dolardan işlem gördü.

ASYA EKONOMİLERİ REGÜLASYONLARI ARTIRIYOR

Uzmanlar, Slovenya'daki NiceHash isimli Bitcoin şirketinin siber saldırıya maruz kalarak 70 milyon dolar değerindeki Bitcoin'in firmadan çalındığını belirterek, bunun yatırımcılarda ve kullanıcılarda güvenlik endişesine neden olduğunu kaydetti.

Ayrıca Güney Kore hükümetinin dün aldığı kararla Bitcoin vadeli işlemlerini yasaklamasına dikkati çeken uzmanlar, Asya'nın büyük piyasalarına sahip ülkelerin sanal para birimlerindeki spekülasyonların önüne geçmek ve daha sıkı kontrol etmek amacıyla regülasyonları artırabileceğini vurguladı.

Güney Kore Finansal Gözetmenlik Hizmetleri iki hafta önce Bitcoin'i denetlemeyeceğini bildirmişti. Çin hükümeti ise ekim ayı başında sanal para birimleri üzerindeki regülasyonları sıkılaştırırken, sermayenin kayıt dışı yollardan ülke ekonomisinin dışına çıkmasını engellemeye çalışıyor.

PİYASA DEĞERİ 280 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Piyasa değeri 280 milyar doların üzerine çıkan Bitcoin, uluslararası ilaç firması Pfizer ve ABD'li telekomünikasyon şirketleri AT&T ve Verizon gibi dev firmaları geride bırakıyor.

Dünya genelinde bin 200'e yakın diğer sanal para birimlerinin toplam piyasa değeri ise yaklaşık 400 milyar seviyesinde bulunuyor.

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