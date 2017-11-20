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Bitcoin bir rekor daha kırdı

Sanal para birimi Bitcoin iki günde yüzde 6,2 değer kazanarak 8 bin 263 dolara ulaştı.

20.11.2017 - 21:20
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bitcoin bir rekor daha kırdı

Bitcoin'in değeri, dün 8 bin dolar seviyesini aştıktan sonra bugün 8 bin 263 dolara kadar tırmandı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Son iki günde yüzde 6,2 prim yapan sanal para birimi, ay başından beri yüzde 28, sene başından itibaren ise yüzde 749 değer kazandı.

15 KASIM'DAN BU YANA 8 BİN DOLARA BARAJINA ULAŞTI

Bitcoin'in 5 bin dolar seviyesinden ilk defa 6 bin dolar barajını geçmesi 8 gün, 7 bin dolar seviyesine ulaşması da 13 gün sürmüştü. Bu tarihten sonra düşüşe geçen sanal para biriminin değeri 12 Kasım'da 5 bin 500 dolara kadar gerilemişti. 15 Kasım'da tekrar 7 bin dolar seviyesine yükselen Bitcoin'in 8 bin dolar barajına tırmanması ise bu tarihten sonra sadece 4 gün sürdü.

BU YIL BİTMEDEN 10 BİN DOLARA ULAŞACAK

Uzmanlar, Bitcoin'in finansal piyasalara girmesi için yapılan hazırlıklara işaret ederek, bu yıl bitmeden sanal para biriminin değerinin 10 bin dolara ulaşabileceğini belirtiyor.

Bitcoin ve sanal para birimleri hizmeti sunan Coinbase, geçen hafta yaptığı açıklamada, büyük yatırımcıları da Bitcoin'e çekebilmek için yatırım ve varlık fonlarıyla ilgili hizmetlere ağırlık vereceğini duyurmuştu.

ABD'li finans devi CME Group da geçen ay Bitcoin'in vadeli işlem sözleşmelerine bu yıl bitmeden başlamayı amaçladığını duyurmuştu.

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