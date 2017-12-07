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Bitcoin işlemleri 159 ülkeye yetecek enerji tüketiyor

Yapılan bir araştırmaya göre Bitcoin, 159 ülkenin harcadığı enerjiden daha fazla enerji tüketimine neden oluyor ve yol açtığı karbon emisyonlarıyla gezegene çok fazla zarar veriyor.

DHA | 07.12.2017 - 16:36..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Digiconomist tarafından yapılan araştırma, son birkaç günde fiyatı birkaç bin dolar artış göstererek 15 bin doları bile aşan sanal para Bitcoin madenciliği için harcanan bilişim enerjisinin 159 ayrı ülkenin toplam enerji ihtiyacından fazla olduğunu söylüyor.

BİR AİLENİN 9 GÜNDE KULLANDIĞI ENERJİ KADAR

Bitcoin madenciliği için ciddi boyutlarda bilgisayar programlama enerjisi kullanıldığı belirtilen araştırmaya göre her bir Bitcoin işlemi için ABD’de bir hane halkının dokuz gün boyunca kullandığı enerji kadar enerji tüketiliyor.

Bitcoin işlemleri 159 ülkeye yetecek enerji tüketiyor

KAMAŞIK HESAPLAMALAR VE İŞLEMLER GEREKİYOR

Özellikle bilgisayarlar ve internet ortamı için tasarlanan sanal paranın madenciliği için çok fazla bilgisayar işlemi ve karmaşık hesaplamalar gerekiyor. Bitcoin sisteminde yapılan tüm ödemeler ise parayı tüm dünyaya dağıtan özel blockchain teknolojisi ile konfirme ediliyor. Fakat tüm bu işlemlerin yapıldığı programlama için elektrik enerjisine ihtiyaç var. Ve Bitcoin’in değeri yükseldikçe daha fazla insan Bitcoin işlemi yaparak, Bitcoin madenciliği için harcanan enerjiyi kümülatif şekilde artırıyor.

Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada Bitcoin madenciliğinin büyük bir kısmı Çin’de gerçekleştiriliyor ve Bitcoin işlemlerinin doğrudan fosil yakıtlarla üretilen enerjiye bağlı olduğu aktarılıyor. Digiconomist tarafından Bitcoin’in enerji tüketimi üzerine yapılan bir araştırma Çin’deki bir Bitcoin madeninde bir Boeing 747 uçağı kadar enerji tüketildiğini söylüyor.
Digiconomist tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre Bitcoin işlemleri için gerçekleşen enerji tüketimine dair bazı çarpıcı veriler ise şöyle:

  • Bitcoin’in tahmini yıllık elektrik tüketimi (TWh): 32.26

  • Yıllık Bitcoin madencilik gelirleri: 11 milyar 322 milyon 523 bin 149 dolar

  • Yıllık Bitcoin madencilik maliyetleri: 1 milyar 618 milyon 129 bin 306 dolar

  • Elektrik tüketimi küresel Bitcoin madenciliğinin harcadığına en yakın ülke: Sırbistan

  • Bir gün önce Bitcoin işlemleri için harcandığı tahmin edilen elektrik miktarı: 88 milyon 664 bin 620 KWh

  • Bitcoin işlemi başına harcanan elektrik miktarı: 250 KWh

  • ABD’de Bitcoin’e harcanan enerjiyle elektrik verilebilecek hane sayısı: 2 milyon 996 bin 536

  • Yıllık karbon ayak izi: 16 bin 14 kt/CO2

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