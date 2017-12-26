Bitcoin İsrail'de yasaklanıyor

İsrail Mali Piyasalar Regülatörü Shmuel Hauser'ın Bitcoin ve benzeri kripto paraların yasaklanmması için gereken yasa teklifini yönetim kurulunun gündemine taşıyacağını ifade etti.

YASAYLA YASAKLAMAYA HAZIRLANIYORLAR

Şirketlerin ana işlem faaliyeti Bitcoin veya diğer kripto para birimleriyle borsaya girmesini yasaklamaya yönelim teklif, şuan borsada olan şirketlerin faaliyetlerini durduracak.

BİTCOİN 'BALON GİBİ'

Bitcoin ana faaliyetli şirketler için farklı bir düzenleme gerektiğini söyleyen Hauser, "Bitcoin fiyatları sert şekilde alçalıp yükseliyor. Yatırımcıların bu belirsiz 'balon gibi' davranışlardan zarar görmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.