Bitcoin nedir

2008 yılında deneysel olarak başlatılan ve günüzde popüler hale gelen sanal para birimi Bitcoin (sembol: ฿, kısaltma: BTC) Satoshi Nakamoto takma isimli Craig Wright tarafından çıkarılmıştır.

Bitcoin'in herhangi bir sahibi yoktur. Bu nedenle transfer işlemleri arada bir aracı olmadan iki taraf arasında gerçekleşmektedir.

Herhangi bir güç ya da merkeze bağlı olmadığı için bir Bitcoin'in fiyatı arz ve talep koşullarına göre belirlenmektedir. Ekonomide olduğu gibi talep arttıkça fiyat yükselirken azaldıkça fiyat düşer.

Bitcoin'i kullanmak için öncelikle bir sanal cüzdan oluşturmak gerekir. Bu cüzdanlarda herhangi bir sınır bulunmadığı için bir kişi istediği kadar cüzdan oluşturabilir. Bitcoin transfer işlemleri bankadaki IBAN numarası gibi cüzdan numarasına gerçekleştirilir.

Herhangi bir merkeze bağlı olmaması nedeniyle ekonomi uzmanları tarafından övülen Bitcoin'de siber saldırılar büyük risk oluşturuyor.