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Bitcoin piyasalarda rekor tazeledi

İnternetin bankasız ve devletsiz para birimi olarak bilinen Bitcoin'in değeri 2.400 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

24.05.2017 - 23:12
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, bugün 2.460 dolara çıkarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Bitcoin'in piyasa değeri de 40 milyar doların üzerine çıktı.

Böylece, Bitcoin'in değeri bugün yüzde 8,5 yükselirken, bu yılın başından itibaren de yüzde 147 artış kaydetmiş oldu.

Bitcoin'in değeri geçen hafta sonu 2.000 dolar, pazartesi günü de 2.200 doların üzerine çıkmıştı.

Uzmanlar, ABD'deki siyasi belirsizlik ortamı ve dünya genelinde siber güvenlik endişelerine işaret ederek, sadece internet ortamında dijital olarak tüketilebilen Bitcoin'e olan talebin arttığını vurguluyor.

GLOBAL SİBER SALDIRI, DEĞERİNİ ARTIRDI

Dünya genelinde dijital aygıtları olumsuz etkileyen "WannaCry" virüsüne de dikkati çeken uzmanlar, söz konusu yazılımın kullanıcıların dosyalarını şifrelediğini, şifreyi açmak için virüsü oluşturan kimselerin 500 dolar değerinde Bitcoin talep ettiğini, bunun da sanal para biriminin değerini arttırdığını ifade ediyor.

İlk kez 2008 yılında dijital bir para birimi olarak ortaya çıkan Bitcoin'in, geçen yıl itibarıyla yaklaşık 100 bin satıcı tarafından internetten yapılan alışverişlerde ödeme olarak kabul edildiği tahmin ediliyor.

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