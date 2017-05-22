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Bitcoin rekor kırmaya devam ediyor

Sanal para birimi Bitcoin, her geçen gün değerine değer katmaya devam ediyor.

22.05.2017 - 17:39
  1. Haberler
  2. Ekonomi

asd

Bitcoin, piyasa nasıl kendini kabul ettirdi, insanlar kullanmayı ve almayı nasıl kabul etti soruları hala konuşulmaya devam ederken, bu sanal para biriminin değeri ise her geçen gün artmaya devam ediyor.

1 BITCOIN KAÇ DOLAR?

ShiftDelete'in haberine göre, dünya ekonomisine bir anda giren Bitcoin, yasal düzenlemeler, soygunlar ve internet suçlarında ödeme yollarının başında olması nedeniyle çok zorlu günler geçirdi ancak bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Her geçen gün piyasa değerini arttıran Bitcoin, kendi adına bir kilometre taşını geride bıraktı.

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