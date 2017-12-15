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Bitcoin yatırımcıları bütün paralarını kaybedebilir

İngiltere Finansal Hizmetler İdaresi'nin (FSA) Genel Müdürü Andrew Bailey, Bitcoin'e yatırım yapanların büyük risk altında olduğu uyarısında bulundu.

Detay Haber | 15.12.2017 - 08:04..
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  2. Ekonomi

Bu yılın başında değeri bin dolarken şu aralar 16 bin dolardan işlem gören sanal para birimi Bitcoin, son zamanlarda tüm dünyanın en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.

DİJİTAL ALTIN'IN BAŞ DÖNDÜREN YÜKSELİŞİ

2017 yılında yüzde 1.500 değer kazanan Bitcoin bazıları tarafından 'dijital altın' olarak adlandırılıyor.

Bazı yatırımcı, ekonomist ve devlet insanları, Bitcoin ve arkasında yatan 'blockchain' (blok zinciri) teknolojisini savunurken bazıları ise bunu sert bir dille eleştiriyor.

"BANKALAR VE HÜKÜMETLER DESTEKLEMİYOR"

BBC'nin Newsnight programına konuşan Bailey de, ne merkez bankalarının ne de hükümetlein bu 'para biriminin' arkasında olduğunu, bundan dolayı Bitcoin'e yatırımın güvenli olmadığını belirtti.

Bitcoin yatırımcıları bütün paralarını kaybedebilir

"BU BİR PARA BİRİMİ DEĞİL"

Bailey, Bitcoin satın almanın kumar oynamaya benzediğini, aynı riske sahip olduğunu savundu.

Baily şunları söyledi:

"Bu bir para birimi değil. Aslında bu, Bitcoin formu içinde regüle edilmiyor. Fiyatlandırma anlamında çok oynak bir emtia. Geçen yıl ne yaşandığına bakarak sizi uyarmak isterim. Eğer Bitcoin'e yatırım yapmak isterseniz tüm paranızı kaybetmeye hazır olun. Bu benim en ciddi uyarımdır."

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