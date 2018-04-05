Bitcoin yeniden 7 bin doların altına geriledi

1,779 kez izlendi

1,497 kez izlendi

1,366 kez izlendi

1,887 kez izlendi

1,389 kez izlendi

1,480 kez izlendi

1,500 kez izlendi

Rio'da en keyifli aktivite Sugar Loaf Dağı’na teleferik ile çıkmak

Askerlere moral vermeye giden sanatçılara "reziller" diyen CHP Lideri, söylediklerinin arkasında olduğunu ifade etti.

Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

Tunceli'de öldürülen 7 teröristten biri, kırmızı listede aranan sözde Erzurum saha sorumlusu Panzer Kemal kod adlı ‘Medeni Sayılgan’ oldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de sarhoş iki kişi, bir sözlü atışma sonucu kavgaya tutuştu. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi de dayanamayıp sarhoş saldırganlara dayak attı. Ortalık karıştı.

Emlak Konut GYO, 1 milyon metrekarelik bir alanda yükselecek 'Bizim Mahalle' projesi için çalışmalara başladı.

Emlak Konut 'Bizim Mahalle' projesini hayata geçiriyor

Erzurum'da bir evin elektrik sayacını okuyan İdris Can'ın, bahçedeki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu kolu parçalandı.

1 CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi Meclis önündeki eylemde bir kadından soyunmasını isteyen CHP'li vekil, kendisinin bir provokatör olarak gösterilmeye çalışıldığını savundu.

2 Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu Avustralya merkezli Trans Atlantic Exploration Mediterranean International, bir adet petrol işletme ruhsatı için başvuruda bulundu.

3 Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ruhani ve Putin ile Ankara'da bir araya gelmesi, Almanya'da "Ürkütücü İttifak" başlıklarıyla medyada yer aldı.

4 Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri kıskandırdı İngiltere'nin isteğiyle 23 ülkenin Rus diplomatlarını sınır dışı ettiği dönemde, Erdoğan ile Putin'in samimiyeti BBC'nin haberine konu oldu.

5 Suudi Arabistan'tan sinema için ABD şirketine ruhsat 35 yıllık sinema yasağını kaldıran Suudi Arabistan, sinema salonlarını işletmesi için Amerikan şirketi Multi-Cinema'ya ruhsat verdi.

6 Terör yandaşlarına destek olanların pankartındaki hata Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan skandaldan sonra tutuklananlara özgürlük isteyen protestocuların eğitime ihtiyacı var.