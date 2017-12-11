Bitcoin'e rekor kırdıran işlemlere başlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Bitcoin vadelilerinin işlem görmesine izin vermesinin ardından ilk emirler bu gece yarısı alınmaya başladı.

FİYATSIZ EMİR YOK

Kripto para birimi Bitcoin işlemleri, Chicago Board Options Exchange (CBOE)'de bu gece başlayacak. İşlemler nakit uzlaşmalı olacak ve fiyatsız emir alınamayacak. Yüzde 20 ve üzeri hareketler 2 dakika ara ile verilebilecek.

CME GROUP 19 ARALIKTA İŞLEME BAŞLAYACAK

Bitcoin onayı verilen bir diğer kurum CME Group, işlemlere 18 Aralık'ta başlayacak. Buradaki işlemler, bir önceki günün uzlaşma fiyatına göre üç aşamalı devre kesici şeklinde uygulanacak. Seviyeler şöyle; yüzde 7, yüzde 13 ve yüzde 20.

Bu duruma göre; ilk ve ikinci aşamada emir alımına 2 dakikalık ara verilecek. Kontrat fiyatında yüzde 20'lik değişim olursa işlem yapılmasına izin verilmeyecek.

SERT DALGALANMALAR PANİĞE NEDEN OLABİLİR

Bitcoin fiyatında sert dalgalanmalar, 1 Aralık'ta söz konusu iki kuruma vadeli işlem izni verilmesiyle yaşandı. 9-10 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin, karar açıklanmasından bugüne değin geçen 10 gün içinde 19 bin dolara kadar yükselerek rekor üstüne rekor kırdı.

Geçtiğimiz cuma günü, yalnızca saatler içinde 16 bin dolardan 19 bin dolara yükselen Bitcoin, aynı hızla 15 bin seviyesine indi. Uzmanlar, kripto para biriminde görülen sert hareketlere karşı uyarıyor. Aşağı yönlü kırılmaların yatırımcıları panikleterek satışa sevkedeceği düşünülüyor.