taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.921
USD
3,8305
EURO
4,5149
ALTIN
153,82
PETR
63,0800

Bitcoin'e rekor kırdıran işlemlere başlanıyor

Bitcoin bu gece vadeli işlemlere başlanıyor. Bu karar Bitcoin'e 10 bin dolar kadar değer katmıştı.

Haber Merkezi | 11.12.2017 - 08:54..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Bitcoin vadelilerinin işlem görmesine izin vermesinin ardından ilk emirler bu gece yarısı alınmaya başladı.

Bitcoin'e rekor kırdıran işlemlere başlanıyor

FİYATSIZ EMİR YOK

Kripto para birimi Bitcoin işlemleri, Chicago Board Options Exchange (CBOE)'de bu gece başlayacak. İşlemler nakit uzlaşmalı olacak ve fiyatsız emir alınamayacak. Yüzde 20 ve üzeri hareketler 2 dakika ara ile verilebilecek.

CME GROUP 19 ARALIKTA İŞLEME BAŞLAYACAK

Bitcoin onayı verilen bir diğer kurum CME Group, işlemlere 18 Aralık'ta başlayacak. Buradaki işlemler, bir önceki günün uzlaşma fiyatına göre üç aşamalı devre kesici şeklinde uygulanacak. Seviyeler şöyle; yüzde 7, yüzde 13 ve yüzde 20.

Bu duruma göre; ilk ve ikinci aşamada emir alımına 2 dakikalık ara verilecek.  Kontrat fiyatında yüzde 20'lik değişim olursa işlem yapılmasına izin verilmeyecek.

SERT DALGALANMALAR PANİĞE NEDEN OLABİLİR

Bitcoin fiyatında sert dalgalanmalar, 1 Aralık'ta söz konusu iki kuruma vadeli işlem izni verilmesiyle yaşandı. 9-10 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin, karar açıklanmasından bugüne değin geçen 10 gün içinde 19 bin dolara kadar yükselerek rekor üstüne rekor kırdı.

Geçtiğimiz cuma günü, yalnızca saatler içinde 16 bin dolardan 19 bin dolara yükselen Bitcoin, aynı hızla 15 bin seviyesine indi. Uzmanlar, kripto para biriminde görülen sert hareketlere karşı uyarıyor. Aşağı yönlü kırılmaların yatırımcıları panikleterek satışa sevkedeceği düşünülüyor.

İlginizi Çekebilir
Dolar ve euroda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 3,8290, euro 4,5130 liradan haftaya başladı.
Kerkük petrolünün İran'a akması için ilk adım
Irak, Kerkük petrollerinin İran'a taşınması konusunda anlaşma imzaladı. Petrol ihracatı yakında başlayacak.
Türkiye'ye gelen turist sayısı
Türkiye'ye gelen 29 milyonu aşkın yabancı ziyaretçinin yüzde 63'ünün tercihi İstanbul ve Antalya oldu.
Trabzon 11 ayda 2 milyon turisti ağırladı
Doğu Karadeniz'in tarih, deniz, dağ ve yayla turizmi açısından en zengin illerinden Trabzon'u, yılın 11 ayında 2 milyon 125 bin kişi ziyaret etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

106
En İyi YouTuber Enes Batur

En İyi YouTuber Enes Batur

114
Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

28
İsrail'de siyonist Yahudilerin etkisi azalacak

İsrail'de siyonist Yahudilerin etkisi azalacak

77
Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

50
Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı

Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı

36
Özcan Deniz'e müstakbel eşten gala krizi

Özcan Deniz'e müstakbel eşten gala krizi

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM