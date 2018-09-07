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Bitcoin'in değerinde iki günde büyük düşüş

Dünyanın en popüler sanal para birimi Bitcoin'in değeri iki günde yaklaşık yüzde 15 düşüş gösterdi.

AA | 07.09.2018 - 00:19..
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  2. Ekonomi

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri bugün 6 bin 273 dolara kadar gerilerken günlük kaybı yüzde 6,2'yi buldu.

Dün de yüzde 9,1 düşüş gösteren Bitcoin, son iki gün içerisinde yüzde 14,8 değer kaybı yaşadı.

Ayrıca, popüler sanal para birimlerinden olan Ethereum'un değeri de dün yüzde 20 azalmasının ardından, bugün yüzde 7,2 düşüşle 211 dolara kadar geriledi.

GOLDMAN SACHS, KRİPTO PARA BİRİMİNDEN VAZGEÇMİŞTİ

Amerikalı yatırım kuruluşu Goldman Sachs'in dün kripto para işlemleriyle ilgili yeni bir birim kurma planını askıya aldığı ve sanal paraların regülasyonu alanlarında belirsizlik gördüğü bildirilmişti.

Söz konusu karar yatırımcılar tarafından, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralarda işlem hacmi ve kullanıcı sayısında orta dönemde düşüş yaşanabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Bitcoin, 2017'de altın yılını yaşayarak değeri yüzde bin 300'ün üzerinde artmış ve 17 Aralık'ta 19 bin 892 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Söz konusu tarihten bugüne kadar yüzde 68,5 düşüş kaydeden Bitcoin, sene başından bu yana ise yüzde 54,7 değer kaybetti.

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