Bitcoin'in peşinden Ripple geliyor

Forbes dergisine göre son bir ayda yüzde 1000 değerlenen Ripple'ın piyasa değeri 120 milyar dolarla Bitcoin'in yaklaşık yarısına ulaştı.

Ripple'dan önce ikinci en büyük kripto para birimi Ethereum'du.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Fortune dergisi, Ripple'ın değer kazanmasının arkasında ne olduğunun bilinmediğini fakat yeni yüksek riskli yatırım fonlarının (hedge fund) yatırımlarının ana nedenlerden biri olabileceğini belirtti.

RİPPLE'IN BÜYÜK KISMI KENDİ ŞİRKETİNDE

Diğer para birimlerinin aksine Ripple, merkezi olmayan bir madencilikle üretilmiyor. Ripple'ın para birimleri bir kerede yaratıldı ve bunun büyük bir kısmı yaratıcı şirketin elinde bulunuyor.

Bu artışla birlikte Ripple'ın kurucusu Chris Lansen dünyadaki en zengin insanlardan biri haline geldi. Ripple 2,39 dolarken Lansen'in elindeki Ripple'ların değeri 37 milyar dolar olarak hesaplanıyordu. Ripple'ın 3 doları geçmesiyle Lansen daha da zenginleşti.