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Bitcoin'in yeni krizi: Boşanan çiftlerin kripto paraları

İngiltere'de bir hukuk şirketi, baktıkları boşanma davalarından 3'ünün paylaşılamayanları arasında kripto paralar olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 13:22..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

İngiltere'de Royds Withy King adlı bir hukuk bürosu üstlendiği olduğu boşanma davalarında çiftlerin boşanma öncesi edindiği kripto paraların nasıl paylaşılacağı ile ilgili çalışıyor.

Bitcoin'in yeni krizi: Boşanan çiftlerin kripto paraları

BOŞANMA DAVASINDA BİTCOİN PAYLAŞIMI KRİZİ

Davaların birinde 600 bin sterlin (840 bin dolar) değerinde kripto para paylaşılamıyor... Alındığı 2016 yılının Kasım ayında 80 bin sterlin değerinde olan kripto paralar Aralık 2017'deki yükselişle 1 milyon sterline ulaşmış. Son düşüşler sonucunda ise 600 bin sterline inmiş.

BEKLEDİĞİMİZ KRİPTO PARA DAVALARININ İLK DALGASI

Rodys Withy King'den yapılan açıklamada "Bunlar beklediğimiz kripto para davaların ilk dalgası. Üç ayrı davada çiftler kripto paralara yatırım yapmış ya da Bitcoin, Litecoin, Ripple ve Ethereum başta olmak üzere bazı kripto para birimlerini satın almışlar." ifadeleri kullanıldı.

Bitcoin'in yeni krizi: Boşanan çiftlerin kripto paraları

NASIL PAYLAŞILACAĞI BİLİNMİYOR

Kripto paralardaki yoğun hareketlilik ile birlikte şimdiye kadar bu konuda alınmış herhangi bir emsal karar olmaması, kripto paraların nasıl pay edileceği konusunda tartışmalara yol açtı.

Avukatlar, kripto paraların izlenilememesi hakkında "tam bir kabus" diyor.

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