Bitlis Adilcevaz'da su kayağı kursu

Adilcevaz Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı öncülüğünde İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursa katılanlar, bölgenin ilk ve tek su kayağı tesisi olan Adilcevaz’daki tesiste kablolu su kayağı temel eğitimi alıyor.

Kurs sayesinde ilçede su sporlarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Su kayağı eğitimine katılan kursiyerler zaman zaman zor anlar yaşasalar da su kayağı yapmanın keyifli olduğunu söyledi.

Kursiyerler, su kayağı tesisine gelen sürat motoruna bağlanan ringo sayesinde de eğlenceli anlar yaşadı.

"HER ZAMAN DESTEK VERECEĞİZ"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, ilçede kablolu su kayağına ilginin her geçen gün arttığını belirterek şöyle dedi:

“İlçemiz Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslar çerçevesinde su kayağı tesisimizde kursiyerlerimize su kayağı eğitimi verilmektedir. Kursumuza yaklaşık olarak 100 civarında kursiyer katılmaktadır. Bu kursumuzda yetişecek olan kaliteli öğrencilerimizi Antalya’ya gönderip onların usta öğretici olmaları çabası içerisindeyiz. Yapılan bu çalışmalarla ilçemizde su kayağı potansiyelinin daha da arttırılmasını amaçlamaktayız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Adilcevaz’ın güzelliklerini ve turizm açısından öneminin arttırılması için bu kurslara her zaman destek vereceğiz.”





















