Bitlis Belediyesi'nden klimalı otobüs durağı

Kentin çeşitli yerlerine yerleştirilen durakların yapım aşamasında olduğunu ifade eden Bitlis Valisi ve Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çınar, halkın talepleri üzerine bunları çoğaltacaklarını söyledi:

"SOĞUK HAVALARDAN KORUNMAK İÇİN KAPALI VE KLİMALI DURAKLAR YAPIYORUZ"

"Bitlis Belediyesi olarak soğuk havalarda vatandaşlarımızın daha fazla etkilenmemesi için klimalı kapalı duraklar yapıyoruz. Bitlis'in çetin ve uzun kış aylarında otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlarımız büyük zorluklar yaşıyor. Özellikle hastalar, yaşlılar ve çocuklar soğuk ve fırtınalı havalarda otobüs duraklarında beklemekte büyük zorluklarla karşılaşıyor. Soğuk havalardan korunmak için ilk etapta şehir merkezinde vatandaşların en yoğun beklediği merkezi duraklara kapalı klimalı duraklar yapılmaya başlandı"