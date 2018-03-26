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Bitlis için 40 milyonluk tarihi eser yatırımı

Terörün etkilediği şehir Bitlis'te tarihi yerler onarılacak. Mehmetçik'in PKK'ya büyük darbe vurduğu yerlerden biri olan Bitlis'in gelişimi için 40 milyonluk tarihi eser yatırımı planlandı.

AA | 26.03.2018 - 06:19..
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Bitlis için 40 milyonluk tarihi eser yatırımı

Terör örgütü PKK'nın çöküntüye uğrattığı kentler için yapılan gelişim projeleri devam ediyor. PKK'ya büyük darbe vurulan yerlerden biri olan Bitlis için de "Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor" projesi harekete geçirildi.

Bitlis için 40 milyonluk tarihi eser yatırımı


İLÇELERDE VE KÖYLERDE PKK'YA BÜYÜK DARBE

Bitlis'in merkez, Tatvan, Hizan ve Mutki ilçeleriyle birlikte, Horozdere köyü ve Kayalıbağ köylerinde terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirildi.

Teröristlerin onlarca mağaralarına girilirken, el yapımı patlayıcı malzemeleri, erzakları ve mühimmatları ele geçirildi.

Mehmetçik'in Bitlis'te huzur ortamını sağlamasıyla birlikte, kenti eski ortamına kabvuşturmak için yatırımlara da başlandı.

Bitlis için 40 milyonluk tarihi eser yatırımı

40 MİLYONLUK TARİHİ ESER YATIRIMI

Bitlis'te "Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor" projesi için ilk adım atıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, Strateji Daire Başkanı İsmail Demirel ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, valilik, belediye ile Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan "Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor" projesi kapsamında Bitlis'e geldi.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu,  "Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 yılında Bitlis'i ülkenin öncelikleri arasına aldı. 40 milyon liralık proje hazırlandı. Bununla ilimizin tarihi eserlerini ortaya çıkaracağız. Şimdi karşılama merkezi, yürüyüş yolları, çevre düzenlemesi ile Bitlis'e yakışan kadim medeniyetimizin tarihi eserleri ile gelecek kuşaklara iyi bir şekilde hazırlayacağız." şeklinde konuştu.

Bitlis için 40 milyonluk tarihi eser yatırımı

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