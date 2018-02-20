Bitlis kırsalında 1 adet EYP imha edildi

Bitlis’in Hizan ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda teröristler tarafından patika yol üzerinde toprağa gömülü vaziyette döşenen 1 adet kablo düzenekli EYP ile bu EYP’ye irtibatlı 400 metre kablo ele geçirildi.

"KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ"

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hizan ilçesi Horozdere köyü Karaağaç mezrası kırsalında, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek, maksadıyla 19 Şubat 2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında icra edilen temas araması (T/A) faaliyetinde, patika üzerinde toprağa gömülü vaziyette 1 adet kablo düzenekli EYP ile bu EYP’ye irtibatlı 400 metre kablo ele geçirilmiş olup, yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.” denildi.



